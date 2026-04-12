Prețul petrolului crește după anunțul lui Trump că va bloca trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 8%, ajungând la aproximativ 102 dolari. Țițeiul american a crescut cu 8%, ajungând la 104 dolari, potrivit CNN.

„Nu vom lăsa Iranul să facă bani din vânzarea de petrol către oameni pe care îi plac și nu către oameni pe care nu îi plac sau orice altceva. Va fi totul sau nimic”, a declarat Trump la emisiunea „Sunday Morning Futures” de la Fox News.

Prețurile petrolului rămân mai mici decât maximele recente atinse săptămâna trecută, înainte ca președintele Donald Trump să renunțe la amenințarea cu devastarea în masă a Iranului și să accepte discuții de încetare a focului.

Prețul petrolului se tranzacționează mai sus decât la 1 aprilie

Însă, din cauza eșecului de a ajunge la un acord de încetare a focului durabil și a faptului că timpul se apropie de încă un termen limită, prețurile petrolului se tranzacționează acum mai sus decât la 1 aprilie – o altă dată cheie. Aceasta a fost chiar înainte de discursul lui Trump, în care acesta nu a detaliat o strategie de ieșire din război.

Iranul a beneficiat financiar de pe urma războiului, percepând taxe de până la 2 milioane de dolari pe navă pentru trecerea prin strâmtoarea crucială. În mod similar, Trump a lansat săptămâna trecută ideea taxelor, ca o „ asociere comună” cu Iranul.

Țara a reușit, de asemenea, să exporte o medie de 1,85 milioane de barili de țiței pe zi până în martie – cu aproximativ 100.000 de barili pe zi mai mult decât în ​​ultimele trei luni, potrivit firmei de date și analiză Kpler.