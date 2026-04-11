UPDATE „Dezacorduri serioase” în negocierile SUA-Iran. Întâlnire istorică: primul contact direct SUA-Iran la nivel înalt după decenii. JD Vance conduce negocieri

UPDATE „Schimbări de dispoziție” la negocieri – pe fondul unor „dezacorduri serioase”

Delegațiile SUA și Iranului au înregistrat „schimbări de dispoziție” în timpul negocierilor, potrivit unei surse pakistaneze.

„Au existat schimbări de dispoziție din partea ambelor părți, iar atmosfera a fost tensionată pe parcursul întâlnirii”, a declarat sursa pakistaneză pentru Reuters.

Strâmtoarea Ormuz, care este crucială pentru succesul negocierilor, rămâne unul dintre principalele puncte de „dezacord serios”, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Tasnim.

În sală se aflau:

Delegația americană

Vicepreședintele SUA, JD Vance

Trimisul special Steve Witkoff

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner

Delegația iraniană

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf

Ministrul de externe Abbas Araqchi

UPDATE Negocieriile s-au reluat

Oficialii americani și iranieni au reluat sâmbătă seara, la Islamabad, a doua rundă de discuții după o pauză, ambele părți fiind susținute de experți tehnici, au declarat doi oficiali pakistanezi pentru AP.

Aceștia au adăugat că înalții lideri politici și militari ai Pakistanului încurajează ambele părți să-și rezolve divergențele pentru a asigura o pace durabilă în regiune, iar discuțiile înregistrează progrese.

Cea mai importantă întâlnire directă SUA- Iran din ultimele decenii

Întâlnirea este una rară în istoria relațiilor americano-iraniene și marchează cel mai important contact direct la nivel înalt dintre cele două părți din ultimele decenii. Până acum, reperul comparabil rămânea convorbirea telefonică din 27 septembrie 2013 dintre președintele american Barack Obama și președintele iranian Hassan Rouhani, descrisă atunci drept cel mai înalt contact bilateral de după Revoluția Islamică din 1979.

Miza negocierilor este dublă: consolidarea armistițiului de două săptămâni anunțat în această săptămână și deschiderea unui cadru mai larg pentru rezolvarea dosarelor care au alimentat războiul. Pe masă se află redeschiderea Strâmtorii Ormuz, programul nuclear și cel balistic al Iranului, sancțiunile, activele iraniene blocate în străinătate și disputa privind includerea Libanului în încetarea focului. Washingtonul insistă asupra reluării traficului maritim și restrângerii programului nuclear iranian, în timp ce Teheranul cere compensații de război, acces la fonduri înghețate și condiții mai largi de securitate regională.

Potrivit informațiilor comunicate de Casa Albă, din echipa americană mai fac parte emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner, Andrew Baker și Michael Vance, alături de o echipă extinsă de experți prezenți atât la Islamabad, cât și la Washington. Pentru JD Vance, misiunea este și un test diplomatic major: Reuters notează că vicepreședintele intră în negocieri într-un climat de scepticism la Casa Albă, chiar dacă Iranul l-a perceput drept unul dintre interlocutorii americani mai puțin înclinați spre escaladare.

Presiunea asupra negocierilor este amplificată de rolul strategic al Strâmtorii Ormuz, culoar prin care trece aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. Blocajele și amenințările din zonă au alimentat scumpiri puternice pe piețele energetice, au împins în sus costurile carburanților și au generat avertismente privind efecte persistente asupra economiei globale și transportului aerian. Deși unele petroliere au reînceput sâmbătă tranzitul, circulația rămâne mult sub nivelurile normale.

Trump păstrează un ton agresiv

În paralel, președintele Donald Trump a menținut un ton combativ. El a declarat că nu știe dacă negocierile vor avea succes și a susținut pe rețeaua Truth Social că forțele americane au început să „elibereze” Strâmtoarea Ormuz și că nave iraniene folosite pentru minare au fost distruse.