Prețul petrolului scade sub 100 de dolari pe baril după ce Trump a afirmat că Iranul vrea un acord

Prețul internațional de referință al țițeiului Brent a crescut peste pragul psihologic cheie la începutul zilei, la un moment dat în creștere cu 6,9%, până la 101,70 dolari pe baril, pe fondul știrilor despre planul președintelui SUA de a bloca calea navigabilă pentru traficul maritim iranian, relatează The Guardian.

Cu toate acestea, prețul a scăzut ulterior la puțin peste 99 de dolari pe baril, după ce Trump a declarat că blocada a intrat în vigoare la ora 10:00 ET, iar iranienii au luat ulterior legătura.

Vorbind în fața Casei Albe, el a spus: „Vă pot spune că am fost sunați de cealaltă parte. Ar dori foarte mult să facă o înțelegere… Am fost sunați în această dimineață de oamenii potriviți.”

Acest lucru s-a întâmplat după ce a postat pe platforma sa Truth Social că navele de atac iraniene care se apropie de blocadă vor fi „eliminate”.

Prețul ar putea rămâne ridicat în prima jumătate a anului

Prețurile la gaze au crescut și luni, contractul britanic pentru gaze pentru luna mai crescând cu aproape 12% mai devreme în cursul zilei, înainte de a se stabiliza ulterior cu peste 5% în creștere.

Analiștii de la JPMorgan Chase au declarat săptămâna trecută că se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate în al doilea trimestru, peste 100 de dolari pe baril, înainte de a scădea în a doua jumătate a anului.