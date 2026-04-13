Prima pagină » Economic » Prețul petrolului scade sub 100 de dolari pe baril după ce Trump a afirmat că Iranul vrea un acord

Prețul petrolului scade sub 100 de dolari pe baril după ce Trump a afirmat că Iranul vrea un acord

Prețul petrolului a scăzut după ce, pentru scurt timp, crescuse la peste 100 de dolari pe baril, în contextul în care Donald Trump a susținut că Iranul a luat legătura cu SUA și că își dorește „foarte mult” să încheie un acord în contextul blocadei impuse asupra strâmtorii Ormuz.
Prețul petrolului scade sub 100 de dolari pe baril după ce Trump a afirmat că Iranul vrea un acord
Sursa: Mediafax foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
13 apr. 2026, 22:29, Economic

Prețul internațional de referință al țițeiului Brent a crescut peste pragul psihologic cheie la începutul zilei, la un moment dat în creștere cu 6,9%, până la 101,70 dolari pe baril, pe fondul știrilor despre planul președintelui SUA de a bloca calea navigabilă pentru traficul maritim iranian, relatează The Guardian.

Cu toate acestea, prețul a scăzut ulterior la puțin peste 99 de dolari pe baril, după ce Trump a declarat că blocada a intrat în vigoare la ora 10:00 ET, iar iranienii au luat ulterior legătura.

Vorbind în fața Casei Albe, el a spus: „Vă pot spune că am fost sunați de cealaltă parte. Ar dori foarte mult să facă o înțelegere… Am fost sunați în această dimineață de oamenii potriviți.”

Acest lucru s-a întâmplat după ce a postat pe platforma sa Truth Social că navele de atac iraniene care se apropie de blocadă vor fi „eliminate”.

 

Prețul ar putea rămâne ridicat în prima jumătate a anului

Prețurile la gaze au crescut și luni, contractul britanic pentru gaze pentru luna mai crescând cu aproape 12% mai devreme în cursul zilei, înainte de a se stabiliza ulterior cu peste 5% în creștere.

Analiștii de la JPMorgan Chase au declarat săptămâna trecută că se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate în al doilea trimestru, peste 100 de dolari pe baril, înainte de a scădea în a doua jumătate a anului.

