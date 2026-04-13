Lui Trump „nu-i pasă” dacă Iranul revine la negocierile de pace. Marina SUA blochează Strâmtoarea Ormuz

Anunțul a fost făcut de Trump înaintea intrării în vigoare a blocadei, programată pentru ora 15:00, ora Marii Britanii. Președintele american a vorbit cu presa la Baza Comună Andrews din Maryland, relatează Sky News.

„Iranul nu va avea o armă nucleară. Ei încă o vor și au clarificat asta noaptea trecută”, a declarat Trump.

Întrebat cât timp acordă Teheranului pentru a reveni la negocieri, președintele a fost tranșant. „Nu-mi pasă dacă se întorc sau nu. Dacă nu se întorc, nu am nimic împotrivă.”

Trump a adăugat că armata iraniană este slăbită. „Armata lor a dispărut și rachetele sunt în mare parte epuizate. Capacitatea de producție a rachetelor și dronelor este în mare parte distrusă”, a spus el.

Iranul acuză SUA că nu au câștigat încrederea delegației

Teheranul a reacționat după eșecul negocierilor de la Islamabad. Iranul a declarat că SUA „nu au reușit să câștige încrederea delegației iraniene” în timpul discuțiilor.

Cele două părți nu au ajuns la niciun acord după 21 de ore de negocieri. Blocada navală americană urmează să intre în vigoare în aceste condiții.

Marea Britanie, în afara blocadei

Trump a susținut că NATO și Marea Britanie „vor acum să ajute” în zona căilor navigabile. Sky News a înțeles însă că Marea Britanie nu se va implica în blocadă.

Ministrul sănătății britanic a recunoscut că „diferențele de opinie” față de SUA în privința Iranului au „tensionat” relația cu administrația Trump.