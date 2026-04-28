Principalele măsuri economice pe care AUR le-ar adopta dacă ar fi la guvernare. Simion: „Reducerea cheltuielilor statului și exploatarea resurselor naturale”

Liderul AUR, George Simion, a vorbit marți, la Radio România Actualități, despre principalele măsuri economice pe care le-ar adopta formațiunea sa în cazul în care ar ajunge la guvernare.

Ca răspuns, George Simion a declarat că ar insista pe reducerea cheltuielilor publice, scăderea taxării muncii și valorificarea resurselor naturale ale țării.

„E nevoie de reducerea cheltuielilor statului, e nevoie de exploatarea resurselor naturale și este nevoie de oprirea poverii mult prea mari asupra muncii, atât asupra cetățenilor cât și asupra companiilor. Plătim cel mai mare impozit pe salariu minim din țară, nu este un mediu competitiv pentru ca antreprenorii români să se dezvolte.”, a spus Simion.

Simion a criticat modelul economic actual din țară și a susținut că România exportă prea multă materie primă în loc să dezvolte industrii locale:

„Din păcate exportăm materie primă, exportăm cereale în loc să creăm aici, exportăm gaz natural în loc să investim în combinate chimice.”, a spus el.

În același context, liderul AUR a oferit și câteva exemple concrete legate de sectorul energetic și industrial.

„Avem combinate chimice, încă funcționează. Noi am venit, m-am deplasat cu colegii mei Petrișor Peiu și Dan Dungaciu la Târgu Mureș, am oferit soluția pentru Azomureș în condițiile în care ROMGAZ poate aduce la poarta combinatului gaz ieftin. Avem la Caragele în județul Buzău onshore, avem în Marea Neagră offshore gaze naturale.”

Potrivit acestuia, România ar trebui să revină la un model economic bazat pe producție internă și valorificarea resurselor proprii.

„Acest sector petrochimic în care România a excelat odată, combinatele sunt tot acolo, oamenii sunt tot acolo, încă avem oameni profesioniști, altfel ajungem în situația de a închide și de a nu pune nimic în loc.”, a spus Simion.

Președintele AUR a vorbit și despre conceptul de „suveranism economic”, pe care îl vede compatibil cu economia globală.

„Înțelegem acest suveranism economic ca parte a lumii libere, ca parte a unei economii globale și vedeți că este o goană după metale rare și după bogății minerale în acest moment în toată lumea.”

„Este păcat ca familiile românești, în loc să fie încurajate prin programe specifice să își crească pruncii în țară, să fie trimise în țări din Europa unde muncitorii români sunt apreciați. Agricultura care se prestează în mare parte de către românii în Germania și Spania poate fi realizată și în România.”