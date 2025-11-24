Progresele planului de pace pentru Ucraina duc la scăderea acțiunilor europene din apărare

Acțiunile marilor producători europeni de apărare au coborât luni dimineață, ca urmare a semnalelor optimiste rezultate din discuțiile de pace dintre SUA și Ucraina. Washingtonul a transmis că întâlnirile din weekend au fost „foarte productive”. Totuși, discuțiile nu au condus la un acord final privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense, care măsoară evoluția companiilor europene din domeniile aerospațial și de apărare, a scăzut cu 1,2%.

Pierderi europene în sectorul apărării

Această depreciere continuă declinul de peste 3,4% înregistrat vineri. Practic, semnele de progres în discuțiile de pace privind Ucraina au diminuat așteptările legate de viitoarele cheltuieli pentru apărare.

Potrivit CBNC, producători precum Rheinmetall, Hensoldt și Renk au pierdut aproximativ 4%, iar Saab aproape 3%.

Prețuri minime și la gaz în Europa

Între timp, prețurile europene la gaze au coborât sub pragul de 30 de euro/MWh, cel mai redus nivel din ultimul an și jumătate. Scăderea arată o piață bine aprovizionată și o cerere mai slabă la nivel regional.

Perspective de creștere pe termen mediu

Uniunea Europeană a reconfirmat condițiile necesare pentru o pace durabilă, subliniind că nu acceptă modificări de frontiere impuse Ucrainei. De asemenea, blocul comunitar consideră că forțele armate ucrainene nu trebuie să fie limitate. Poziția Executivului european contrazice ferm unele elemente din planul american.

Washingtonul propusese ca Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv Crimeea, Luhansk și Donețk. De asemenea, Kievului i s-a cerut să nu adere niciodată la alianța militară NATO. În schimb, ar primi garanții de securitate considerate „fiabile”, iar armata sa ar trebui fie redusă la cel mult 600.000 de militari.

„Sferele de influență devin tot mai tensionate, iar acțiunile din domeniul apărării rămân importante în structura portofoliilor”, au explicat analiștii Invesco, una dintre cele mai mari companii globale de administrare a investițiilor. Ei consideră că, deși perspectiva geopolitică pare ceva mai stabilă pe termen scurt, evoluția pe termen mediu și lung rămâne fragilă și plină de incertitudini. Astfel, pe termen mediu, acțiunile din apărare ar putea să-și reia creșterea.