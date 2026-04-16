Războiul din Iran împinge inflația din zona euro la 2,6%, cel mai ridicat nivel din iulie 2024

Prețurile de consum au crescut cu 2,6% în martie față de aceeași lună a anului trecut, potrivit estimării finale publicate joi de Eurostat. În februarie, rata inflației era de 1,9%, potrivit dpa.

Creșterea din martie a fost și mai mare decât arăta estimarea inițială. Eurostat anunțase inițial o rată anuală de 2,5%.

Principalul factor a fost energia, ale cărei prețuri au urcat cu 5,1% pe fondul războiului din Iran.

În schimb, în sectorul serviciilor, inflația s-a temperat ușor, iar prețurile la alimente și băuturi au crescut cu 2,4%.

Inflația de bază, care exclude energia și alimentele, a coborât ușor de la 2,4% la 2,3%.

Astfel, ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE) a fost depășită, înaintea următoarei ședințe de politică monetară din 30 aprilie.

Christine Lagarde a transmis că BCE urmărește atent evoluțiile și este pregătită să intervină dacă va fi nevoie.

Economiștii avertizează că șocul petrolier s-ar putea transmite și în alte sectoare, ceea ce ar menține presiunea asupra prețurilor.