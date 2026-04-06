Războiul din Orientul Mijlociu distruge economia Africii

Războiul din Orientul Mijlociu devastează economia africană, potrivit Clash Report. Semnatarii raportului arată că războiul a provocat o creștere cu 50% a prețului petrolului, slăbind 29 de monede africane și perturbând aprovizionarea cu îngrășăminte. În același timp sunt în pericol securitatea alimentară și stabilitatea economică.

Raportul mai avertizează că economia africană are puțin timp pentru a se adapta, impactul fiind deja evident asupra gospodăriilor de pe continent. De exemplu, războiul a încetinit aprovizionarea cu îngrășăminte utilizate de agricultori chiar în timpul sezonului de plantare.

Raportul oferă și soluții. Este vorba despre măsuri imediate pentru stabilizarea aprovizionării cu combustibil, alimente și îngrășăminte, dar și de reforme pe termen mediu pentru consolidarea securității energetice și a comerțului regional. De asemenea, sunt menționate schimbări structurale pe termen lung.