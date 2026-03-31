Reuters: Institutele germane au revizuit în scădere previziunile de creștere economică pentru 2026 și 2027 și au majorat estimările privind inflația

Institutele au redus prognoza de creștere economică pentru 2026 la 0,6%, de la 1,3% cât se estimase în septembrie. Și cotidianul economic german Handelsblatt a raportat această prognoză de 0,6%. Institutele au redus, de asemenea, perspectivele de creștere pentru 2027 la 0,9%, de la o estimare anterioară de 1,4%, potrivit surselor.

Proiecțiile reduse reflectă consecințele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu, au adăugat sursele.

Economia Germaniei s-a confruntat cu dificultăți de creștere de la începutul pandemiei de COVID-19, pe măsură ce concurența crescândă din partea Chinei și prețurile mai mari la energie au pus presiune pe modelul său economic bazat pe exporturi, iar o nouă creștere a prețurilor la energie, cauzată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, reprezintă o amenințare suplimentară pentru aceasta.

Inflația în creștere

Institutele se așteaptă acum ca inflația să crească cu 2,8% atât în acest an, cât și în anul următor, au spus sursele. Până acum, economiștii prognozaseră 2,0% și 2,3% pentru 2026 și, respectiv, 2027.

Inflația germană a accelerat la 2,8% în martie din cauza creșterii prețurilor la energie pe fondul războiului cu Iranul, iar economiștii prevăd creșteri suplimentare în viitor.

Camera inferioară a parlamentului german a aprobat joi măsuri inițiale pentru a frâna creșterea prețurilor la combustibili în cea mai mare economie a Europei.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a rămas neschimbată față de luna precedentă, la 2,5%.

Cu cât războiul continuă mai mult și determină scumpirea sau penuria de energie și alte materii prime, cu atât este mai probabil ca inflația de bază să crească și ea.

Previziunile actualizate, care urmează să fie prezentate oficial miercuri la Berlin, constituie un element-cheie pentru planificarea economică a guvernului, inclusiv pentru proiecțiile privind veniturile fiscale.

Raportul este rezultatul efortului comun al cinci institute economice de renume: RWI din Essen, institutul Ifo din München, IfW din Kiel, IWH din Halle și DIW din Berlin.

Este posibil ca cifrele să sufere ajustări finale înainte de publicare. Perspectivele revizuite ale guvernului, bazate pe aceste prognoze, sunt monitorizate îndeaproape, în contextul în care Berlinul se confruntă cu provocări economice pentru anul care urmează.