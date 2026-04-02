Revolut, amendată în Italia pentru reclame cu informații înșelătoare despre comisioane. Poziția companiei

Revolut a fost amendată cu 11,5 milioane de euro în Italia pentru că a prezentat informații înșelătoare despre comisioanele și condițiile produselor sale de investiții.
Revolut, amendată în Italia pentru reclame cu informații înșelătoare despre comisioane. Poziția companiei
Sursa foto: Revolut
Iulian Moşneagu
02 apr. 2026, 20:17, Economic

UPDATE Revolut a transmis Mediafax că va ataca decizia

Revolut a transmis, într-o poziție transmisă redacției Mediafax, că nu este de acord cu concluziile Autorității Italiene pentru Concurență (AGCM) și va contesta decizia în instanță.

„Avem convingerea că toate informațiile transmise clienților sunt clare și transparente. Prioritatea noastră absolută este să protejăm interesele milioanelor de clienți care ne folosesc serviciile. Operăm cu rigurozitate conform standardelor bancare italiene. Verificările conturilor sunt obligatorii și necesare pentru a proteja clienții noștri și integritatea sistemelor noastre”, se arată în comentariul transmis.

Potrivit companiei, tranziția la conturile IBAN locale a respectat protocoalele bancare.

„Suntem obligați prin lege să verificăm documentația și eligibilitatea clienților pentru a asigura o tranziție sigură, conformă și controlată către entitatea locală. Această decizie a AGCM nu va avea niciun impact asupra operațiunilor sau poziției financiare a Revolut”, au conchis reprezentanții companiei.

Știrea inițială:

Autoritatea Italiană pentru Concurență (AGCM) a constatat că reclamele Revolut care sugerau că utilizatorii pot tranzacționa fără comision și pot investi în acțiuni fracționate începând de la doar 1 euro erau înșelătoare, conform Financial Times.

Revolut Securities Europe UAB, compania din grup care oferă servicii de investiții în Europa, și Revolut Group Holdings Ltd au fost amendate fiecare cu câte 5 milioane de euro pentru că „nu au furnizat clienților, inclusiv în etapa inițială de promovare, informații clare și complete despre existența costurilor suplimentare și caracteristicile investițiilor fără comision”, potrivit unui comunicat publicat joi de AGCM.

Cele două companii au fost sancționate cu încă 1,5 milioane de euro pentru lipsa unor explicații clare privind obținerea unui IBAN italian.

Revolut a transmis că „nu este deloc de acord” cu concluziile autorităților și că va contesta decizia în instanțele din Italia.

Revolut a fost fondată în 2015 și are aproximativ 70 de milioane de utilizatori.

