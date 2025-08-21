România a împrumutat joi 1 miliard de lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,40% şi 7,46%/an

În prima licitaţie, Ministerul Finanţelor a redeschis o emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark scadentă în aprilie 2028 şi a împrumutat de la bănci 500 mil. lei, la o dobândă anuală de 7,40%, relatează ZF.

La licitaţie au participat 7 dealeri primari, adică cei care au cumpărat obligaţiunile, trimiţând oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Volumul total al cererii a fost de 1,04 mld. lei, din care băncile au oferit în nume şi cont propriu 1,02 mld. lei.

Din suma totală adjudecată, de 500 mil. lei, băncile au oferit în nume şi cont propriu 480 mil. lei.

La cea de-a doua licitaţie, Ministerul Finanţelor a redeschis o emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark scadentă în iulie 2033 şi a împrumutat de la bănci 500 mil. lei, la o dobândă anuală de 7,46%.

La licitaţie au participat 7 dealeri primari.

Volumul total al cererii a fost de 1,05 mld. lei. Din suma totală adjudecată, de 500 mil. lei, băncile au oferit în nume şi cont propriu 461,8 mil. lei