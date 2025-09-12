Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine luni în România

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, efectuează luni o vizită oficială în România, unde va fi primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan.

Agenda vizitei începe la ora 10.00, cu întrevederea bilaterală dintre şeful Guvernului şi înaltul oficial al OCDE.

La 10.30, cei doi vor participa la reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE, iar la ora 11.15 sunt programate declaraţii de presă comune.

Oficialul are programată, luni, de la ora 15.00, o întâlnire şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, aşa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici şi standarde internaţionale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluaţi, ci oferă piste concrete de îmbunătăţire a acestora. Vă încurajez să le folosiţi atunci când faceţi programele de politici publice din instituţiile dumneavoastră”, spunea în august premierul Ilie Bolojan.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.

Acest document stabileşte termenii, condiţiile şi procesul de desfăşurare a aderării la Organizaţie.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora şi susţinerea evaluărilor sectoriale.