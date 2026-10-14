Siemens a câștigat licitația pentru 23 de locomotive electrice noi în România. Cât valorează proiectul

Potrivit ARF, oferta Siemens Mobility a fost clasată pe primul loc după evaluarea celor trei oferte depuse și verificarea documentelor justificative. Achiziția include locomotive echipate cu sisteme ERTMS, precum și servicii de mentenanță și reparații.

Noile locomotive sunt destinate modernizării transportului feroviar de călători. Proiectul urmărește înlocuirea materialului rulant cu un consum ridicat de energie și emisii de dioxid de carbon cu echipamente mai eficiente și mai puțin poluante.

Valoarea totală a proiectului este de 764.398.846,68 lei, din care 638,88 milioane de lei reprezintă finanțare eligibilă din Fondul pentru Modernizare, iar 125,52 milioane de lei provin de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni. Contractul de achiziție nu a fost încă semnat cu compania Siemens, acest lucru urmând să fie posibil după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor și, dacă vor exista, după soluționarea acestora.