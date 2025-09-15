Spații murdare și insecte în unitățile alimentare: ANSVSA a amendat cu 2 milioane de lei

Cea mai mare problemă a fost igiena precară – spații de producție și depozitare necorespunzătoare, echipamente murdare, lipsa dezinsecției și prezența insectelor. Multe unități din morărit, panificație și producția de băuturi nu aveau documentația HACCP completă sau o aplicau greșit.

Inspectorii au mai descoperit produse cu probleme de etichetare și ambalare, modificări organoleptice sau fără buletine de analiză. Trasabilitatea era incompletă în multe cazuri, iar documentele esențiale lipseau adesea.

Personalul reprezenta o altă problemă majoră – angajați fără echipament de protecție sau cu documentele medicale expirate.

Controalele s-au desfășurat în cadrul Programului Național de Supraveghere și Control pentru anul 2025 și au avut ca scop prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică. Printre aspectele verificate s-au numărat:

igiena și întreținerea spațiilor de lucru

condițiile de procesare și depozitare a materiilor prime și produselor finite

respectarea cerințelor legale privind funcționarea unităților

trasabilitatea produselor, etichetarea corectă și controlul dăunătorilor

implementarea sistemului HACCP și derularea programelor de autocontrol.

Controalele au avut ca rezultat 132 de avertismente și 237 de amenzi.