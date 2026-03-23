Statele UE, îndemnate să-și facă stocuri de gaze pentru iarna viitoare

„Având în vedere volatilitatea pieței generată de conflictul din Orientul Mijlociu, Comisia Europeană invită statele membre să înceapă pregătirile și sezonul de constituire a stocurilor de gaz, într-un mod coordonat și în timp util pentru iarna care vine”, a transmis luni Comisia Europeană.

Potrivit CE, securitatea aprovizionării cu energie a UE este protejată în acest stadiu datorită dependenței limitate de importurile din această regiune și încărcăturilor de GNL care au trecut prin strâmtoarea Ormuz înainte de conflict.

Însă, susțin reprezentanții CE, pregătirile coordonate și în timp util sunt esențiale pentru a se asigura reconstituirea corespunzătoare a stocurilor de gaz pentru următorul sezon de încălzire.

„Suntem mult mai bine pregătiți în comparație cu 2022, datorită opțiunilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare și introducerii accelerate a energiei autohtone. Însă este clar că suntem expuși la volatilitatea pieței mondiale și trebuie să ne asigurăm că acționăm deja în ceea ce privește pregătirea pentru iarnă și că facem acest lucru într-un mod coordonat. Începerea cât mai curând posibil a injecțiilor în instalațiile de stocare ne-ar permite să beneficiem de o perioadă de injectare mai lungă și să ne adaptăm la circumstanțele pieței pentru a atenua presiunea asupra prețurilor și pentru a evita perioada aglomerată de la sfârșitul verii”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Într-o scrisoare adresată tuturor miniștrilor energiei din UE, comisarul a reamintit faptul că Regulamentul UE privind înmagazinarea gazelor le oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în atingerea obiectivelor lor de constituire a stocurilor. Această flexibilitate poate contribui la reducerea cererii de gaz în perioadele în care oferta este tensionată și la scăderea presiunii asupra prețurilor la gaz în Europa.