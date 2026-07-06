Statul se împrumută din nou de la români. Cât câștigi dacă investești 10.000 de lei în TEZAUR

Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã.

Când și unde pot fi cumpãrate titlurile de stat

Titlurile de stat pot fi cumpărate între 6 iulie 2026 – 5 august 2026, prin platforma Ghișeul.ro; între 6 iulie 2026 – 6 august 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Între 6 iulie 2026 – 7 august 2026 pot fi cumpărate de la sediul unităților Trezoreriei Statului; iar între 6 iulie 2026 – 6 august 2026 în mediul urban și 6 iulie 2026 – 5 august 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Banii direct în contul bancar

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiență complet digitalizată și eficientă, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos: