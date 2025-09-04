Susținută de Nvidia, Cohesity își face loc pe bursă în 2026, cu o evaluare uriașă. Tot ce trebuie să știi despre companie

Specializată în protecția și recuperarea datelor, compania americană Cohesity, se pregătește pentru un moment de cotitură: listarea la bursă în 2026, după o perioadă de consolidare și creștere accelerată. Într-un interviu pentru CNBC, directorul general Sanjay Poonen a precizat: „Ne dorim o evaluare comparabilă sau superioară față de Rubrik sau Commvault (rivalii direcți n.r). Suntem o navă mai mare decât ei”.

Cohesity oferă soluții inteligente de backup, securitate și administrare a datelor, cu accent pe protecția împotriva atacurilor cibernetice și recuperarea rapidă a datelor pierdute. Practic, ajută companiile să-și păstreze datele în siguranță și accesibile, chiar și în cazuri de criză.

În anul 2024, compania a atras o investiție strategică de la Nvidia, după ce a lansat o inovație importantă: o tehnologie care permite căutarea cu inteligență artificială în fișierele de backup – lucru considerat anterior imposibil. Produsul se numește Gaia și folosește o metodă AI avansată numită RAG, adică Generare Augmentată prin Regăsire: „Am fost primii care au aplicat RAG pe datele de backup, iar asta a atras imediat interesul Nvidia, care a decis să investească în noi”, a explicat șeful Cohesity.

Lider de piață înaintea listării

Cohesity și-a amânat planul de listare din 2021 pentru a finaliza mai întâi o fuziune complexă cu Veritas, un jucător important în același domeniu. Fuziunea s-a încheiat în decembrie 2024, formând cel mai mare furnizor de software pentru protecția datelor din lume, evaluat la peste 7 miliarde de dolari la acea vreme.

După fuziune, Cohesity a ajuns la o cotă de piață de 19%, față de doar 5% anterior: „Nu voiam să fim un pește mic într-un ocean plin de competitori. Am vrut să fim cel mai mare pește și abia apoi să ne listăm”.

Oficialul companiei a explicat că firma ar putea fi pregătită pentru bursă imediat ce va avea un an financiar complet ca entitate unificată, ceea ce înseamnă că IPO-ul ar putea avea loc în toamna lui 2026: „Dacă afacerea continuă să meargă bine, 2026 va fi anul nostru”.

Performanță financiară

Pentru anul fiscal încheiat în iulie 2024, Cohesity a raportat venituri recurente de 1,5 miliarde de dolari și o marjă de profit ajustată de 28% (În SUA, companiile își pot alege anul fiscal, iar al Cohesity se încheie în iulie). Înainte de fuziune, compania creștea cu aproape 30% anual, în timp ce Veritas avansa cu doar 5%. Printre investitorii săi se numără Sequoia, SoftBank, Accel și Morgan Stanley.

Deși AI-ul a crescut riscurile cibernetice, a contribuit și la reducerea costurilor. Potrivit raportului IBM „Cost of a Data Breach 2025”, costul mediu al unei breșe de securitate a scăzut cu 9%, ajungând la puțin peste 4,4 milioane de dolari.

Listarea e doar începutul, spun oficialii

Totuși, avertizează analiștii, AI-ul nu este lipsit de pericole. Brian Essex, analist JPMorgan, subliniază că „AI-ul a ajutat la scăderea costurilor, dar folosirea incorectă sau AI-ul din umbră poate crea noi riscuri”.

Deși listarea la bursă e importantă, oficialii companiei insistă că nu e capătul drumului, ci parte dintr-un plan de creștere pe termen lung: „IPO-ul este un moment important, dar nu este destinația. E doar o bornă pe drumul nostru”.