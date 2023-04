„Comisia Europeană a ajuns la un acord de principiu cu Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia în ceea ce priveşte produsele agroalimentare din Ucraina. Am acţionat pentru a răspunde preocupărilor atât ale fermierilor din ţările vecine UE, cât şi ale Ucrainei.” Acest lucru a fost anunţat pe Twitter de vicepreşedintele executivului UE, Valdis Dombrovskis.

🤝WE HAVE A DEAL🤝 @EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products. We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine 🇪🇺🇺🇦 - with @jwojc 🧵1/3 pic.twitter.com/qNP93X1Fpd

Pentru a potoli furia fermierilor din cele 5 ţări afectate, Uniunea Europeană s-a angajat să deblocheze o sumă compensatorie de 100 de milioane de euro.

„Elementele-cheie ale acordului - explică Dombrovskis -, aşa cum s-a convenit şi cu Ucraina, sunt: ​​

@ revocarea măsurilor unilaterale de către Polonia, Slovacia, Ungaria şi Bulgaria;



@ măsuri excepţionale de salvgardare pentru patru produse: grâu, porumb, rapiţă, seminţe de floarea soarelui;

@ pachet de sprijin de 100 de milioane EUR pentru fermierii afectaţi din 5 state membre;



@ investigaţii de salvgardare asupra altor produse, inclusiv petrol;

@ se lucrează pentru asigurarea exporturilor către alte ţări prin intermediul căilor de solidaritate”.

„Salut acordul de principiu găsit privind tranzitul a patru tipuri de cereale şi seminţe ucrainene. Un acord care păstrează atât capacitatea de export a Ucrainei, astfel încât să continue să hrănească lumea, dar şi mijloacele de trai ale fermierilor noştri”, a comentat preşedintele UE, Von Der Leyen, într-un alt tweet.

I welcome the agreement in principle found on the transit of 4 types of Ukrainian grain and seeds.



A deal that preserves both Ukraine’s exports capacity so it continues feeding the world, and our farmers’ livelihoods.



Thank you @VDombrovskis and @jwojc for your efforts. https://t.co/9TqtuG1gla