Biden a făcut „imposibilă” victoria Ucrainei, acuză Trump. „Nu a lăsat-o să riposteze, doar să se apere”

Președintele american Donald Trump a lansat joi, pe Truth Social, un atac virulent la adresa predecesorului său Joe Biden, acuzându-l că a împiedicat Ucraina să își apere eficient teritoriul în fața invaziei ruse. Potrivit lui Trump, restricțiile impuse de Biden privind utilizarea armelor americane cu rază lungă de acțiune au făcut „aproape imposibil” ca Ucraina să obțină victoria.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatorului. Este ca o echipă grozavă în sport, care are o apărare fantastică, dar nu i se permite să joace în atac. Nu există nicio șansă de a câștiga!”, a transmis Trump, citat de The Times.

„Așa este cu Ucraina și Rusia. Joe Biden, corupt și profund incompetent, nu a lăsat Ucraina să riposteze, doar să se spere”, acuză președintele SUA.

Biden, acuzat pentru șansele ratate ale Ucrainei

Pe aproape toată durata mandatului său, Joe Biden a interzis Ucrainei să folosească arme americane, inclusiv sistemele de rachete Himars, pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. Abia anul trecut, după ce Moscova a declanșat o ofensivă masivă asupra Harkovului, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, administrația Biden a ridicat parțial restricțiile, permițând Kievului să lanseze atacuri limitate în regiunile rusești Kursk și Belgorod.

Postarea pe Truth Social, publicată la scurt timp după ce fabrica americană Flextronics a fost lovită în vestul Ucrainei de un atac rusesc, pare să reflecte nemulțumirea lui Trump față de escaladarea conflictului, criticând modul în care a fost gestionat de predecesorul său: „Acesta este un război care NU s-ar fi întâmplat niciodată dacă eu eram președinte – ZERO ȘANSE. Vremuri interesante înainte!!!”, a scris liderul american”.

Mesajul lui Trump, în paralel cu Kievul și Moscova

Comentariile lui Trump vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut garanții clare de securitate înainte de o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin, evocând posibilitatea unui summit trilateral găzduit în Elveția, Austria sau Turcia, excluzând Ungaria din cauza apropierii premierului Viktor Orban de Kremlin.

În paralel, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că orice prezență a trupelor europene în Ucraina ar fi „absolut inacceptabilă”, insistând că Kievul „nu este interesat de o pace corectă și pe termen lung”.