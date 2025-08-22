Explozia unei drone navale ucrainene în Novorossiysk a ucis cinci scafandri ruși de elită

În timpul unei operațiuni în Marea Neagră, drona navală și-a pierdut conexiunea cu centrul de control din cauza războiului electronic și a început să plutească în derivă.

Ulterior, comanda rusă ar fi trimis cinci scafandri de recunoaștere maritimă să recupereze drona pentru inspecție. Informațiile militare ucrainene (HUR) i-au identificat ca membri ai unității de comando subacvatice ruse, o unitate de elită care beneficiază de pregătire de nivel înalt, finanțare semnificativă și echipamente avansate.

„În timp ce manipulau o dronă navală ucraineană, aceasta s-a detonat. Explozia a dus la eliminarea tuturor celor cinci scafandri ruși de elită”, se arată în comunicat.

Momentul exact al operațiunii nu este cunoscut.

Novorossiysk a devenit un port-cheie pentru Flota rusă a Mării Negre după ce loviturile reușite ale Ucrainei asupra Crimeei ocupate au forțat Moscova să își retragă mare parte din forțele navale de pe peninsulă.

Miercuri, serviciile de informații ucrainene au lovit o navă de patrulare rusească în Marea Neagră, lângă orașul ocupat Zaliznyi Port din regiunea Herson, ucigând cinci membri ai echipajului, a precizat HUR.