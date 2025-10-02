Un startup românesc a atras o nouă rundă de finanțare de 1,2 milioane de dolari pentru a oferi pisicuțelor o viață mai lungă

The Cat Health Company a anunțat joi că a obținut o finanțare suplimentară de 1,2 milioane de dolari pentru a dezvolta activitatea inovatoare a companiei în domeniul terapiilor pentru longevitate, cu focus în segmentul felinelor care astfel pot avea o viață mai lungă și mai sănătoasă, arată reprezentanții startup-ului.

Rezultatele intermediare încurajatoare ale studiilor clinice efectuate de TCHC au validat abordarea companiei și au confirmat soliditatea portofoliului, atrăgând o atenție semnificativă din partea jucătorilor cheie din domeniul longevității care au ales să conducă această rundă SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

„Vom dezvolta noi terapii ”

Active Aging & Longevity Fund II al Portfolia a investit în această rundă alături de 100 Plus Capital al Soniei Arrison, Alex Zhavoronkov, fondatorul vizionar al unicornului farmaceutic Insilico Medicine, și un grup de investitori privați. Primul investitor al companiei, Early Game Ventures, a participat de asemenea la rundă.

„Aceasta este mai mult decât o simplă investiție, este un vot de încredere în misiunea noastră de a aduce soluții reale de longevitate pentru domeniul veterinar„, a declarat Alex Vodă, CEO al The Cat Health Company.

„Cu această finanțare, vom accelera cercetarea clinică, vom dezvolta noi terapii și, de asemenea, ne vom extinde echipa pentru a ne asigura că putem veni pe piață cât mai repede cu aceste terapii care prelungesc viața pisicilor”, a adăugat Alex Băcița, COO.

Pe baza activității de cercetare anterioare și a studiilor clinice, un nou set de date clinice este pregătit pentru a fi publicat cât de curând. Aceleași date urmează să fie utilizate în viitor pentru aprobarea terapiilor de către autoritățile de reglementare, începând cu 2026, potrivit reprezentanților startup-ului.

Cel puțin 600 de milioane de pisici își serbează, în fiecare an pe 8 august, Ziua Internațională, dedicată lor de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor, stabilită în 2002.