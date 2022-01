Valul Omicron a încetinit creşterea economică a zonei euro

Biroul de statistică al Uniunii Europene a estimat luni că produsul intern brut din cele 19 ţări care împart moneda euro a înregistrat o creştere trimestrială de 0,3% în perioada octombrie-decembrie 2021, încetinind puternic de la o creştere de 2,3% în precedentele trei luni.

În comparaţie cu anul precedent, creşterea a fost totuşi respectabilă, de 4,6%, aproximativ în conformitate cu aşteptările economiştilor.

„Valul (de coronavirus) din toamnă a lăsat urme clare în economia euro", a declarat Christoph Weil, economist la Commerzbank.

„Au existat diferenţe semnificative între ţările din zona euro din cauza pandemiei. În primăvară, valul Omicron ar fi trebuit să se fi atenuat şi economia ar trebui să crească din nou mai puternic".

O creştere a numărului de infecţii cauzate de varianta Omicron a coronavirusului a făcut ca măsurile COVID-19 să fie reimpuse în multe ţări europene la sfârşitul anului trecut.

Germania, cea mai mare economie din zona euro, a avut cea mai slabă performanţă, înregistrând o contracţie de 0,7% în ritm trimestrial şi o creştere de doar 1,4% în ritm anual.

Franţa, a doua mare economie a blocului, a înregistrat o creştere trimestrială de 0,7% şi o expansiune de 5,4% de la an la an, în timp ce Italia, a treia mare economie, a crescut cu 0,6% pe trimestru şi cu 6,4% pe an.

„Ridicarea recentă a restricţiilor COVID în multe ţări europene ar trebui să contribuie la reluarea creşterii economice şi a afacerilor", a declarat Rachel Barton, economist la Accenture.

Un sondaj realizat luni de institutul economic german Ifo a oferit luni motive de optimism, arătând că numărul companiilor germane din industria prelucrătoare care raportează blocaje şi probleme cu produsele intermediare şi materiile prime este în scădere.

Eurostat a estimat că PIB-ul zonei euro pe ansamblul anului 2021 comparativ cu cel din 2020, pe baza datelor trimestriale ajustate sezonier şi calendaristic, a crescut cu 5,2%.