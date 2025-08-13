Peste 5.600 de bijuterii pentru copii, retrase din comerț în Franța din cauza conținutului toxic

Peste 5.600 de bijuterii au fost confiscate pe 6 august de către vameșii din Seine-Saint-Denis din cauza unui conținut prea ridicat de metale grele, au anunțat, miercuri, autoritățile vamale. Loturile, provenite din China și „apreciate de copii și adolescenți”, prezentau un pericol pentru sănătatea consumatorilor din cauza „neconformității” cu reglementările europene privind substanțele chimice.

Analizele de laborator ale mostrelor prelevate de vameși au arătat că, „în cazul a două tipuri de bijuterii”, concentrația de nichel depășea de peste patru ori limita admisă, iar cea de plumb era de trei ori peste normă. Întreaga marfă confiscată „va fi distrusă prin incinerare”, au adăugat autoritățile.

Regulamentul european „REACH” permite comercializarea bijuteriilor din metale comune care conțin substanțe precum plumb, nichel sau cadmiu, dar numai în concentrații extrem de reduse, sigure pentru sănătate.