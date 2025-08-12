Macron promulgă legea „Duplomb” după cenzurarea parțială a reintroducerii pesticidului acetamiprid

Măsura, criticată pentru lipsa unui cadru clar și pentru impactul asupra mediului și sănătății, a fost considerată neconstituțională, fiind incompatibilă cu Carta Mediului din Constituție. Curtea a validat însă simplificările administrative pentru fermele mari și construcția de rezervoare de apă agricole, potrivit AFP.

Legea, susținută de coaliția pro-Macron, partidul Les Républicains și extrema dreaptă, a stârnit proteste ample, inclusiv o petiție cu peste 2,1 milioane de semnături pentru abrogare.

Ministrul Sănătății a cerut reevaluarea europeană a riscurilor acetamipridului, iar ministrul Agriculturii a avertizat asupra unui dezechilibru între legislația națională și cea europeană, afectând sectoarele agricole.

Senatorul Laurent Duplomb, inițiatorul legii, nu exclude o nouă inițiativă legislativă care să respecte recomandările Curții Constituționale privind reintroducerea pesticidului.