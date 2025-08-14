Franța alocă 8 milioane de euro viticultorilor afectați de incendiul devastator din sud

Viticultorii și agricultorii afectați de incendiul de amploare din sudul țării vor fi sprijiniți de guvernul francez cu opt milioane de euro, a anunțat joi ministrul Agriculturii, Annie Genevard.

„Am ținut să transmit întregii lumi agricole expresia solidarității naționale, printr-un fond de urgență care va despăgubi pierderile de recoltă, pierderile de capital – acolo unde vița-de-vie este distrusă, precum și distrugerea clădirilor și a utilajelor agricole”, a declarat oficialul francez, într-o conferință de presă pe care a susținut-o chiar în zona viticolă devastată, a relatat Le Figaro.

Pagube uriașe și dealuri pârjolite

Potrivit datelor oficiale, incendiul izbucnit săptămâna trecută a afectat aproximativ 16.000 de hectare, dintre care 13.000 au ars complet. Flăcările au distrus 36 de locuințe, 20 de hangare agricole și între 1.000 și 1.500 de hectare de viță-de-vie, chiar înainte de recoltă.

Zona afectată, situată în pitoreasca regiune viticolă Corbières, este cunoscută pentru peisajele sale colinare acoperite cu vii, măslini și pajiști mediteraneene, precum și pentru micile sate cu case de piatră și crame familiale. AFP relatează că, în urma incendiului, dealurile verzi au fost „brăzdate” de pete negre de cenușă, iar mirosul de fum persistă în aer, ca mărturie a dezastrului.

Scutiri de taxe și avansuri pentru agricultori

Pe lângă fondul de urgență, executivul francez va acorda scutiri de taxe funciare pentru exploatațiile sinistrate și avansuri de până la 10.000 de euro per producător, sume ce vor fi virate în următoarele două săptămâni.

„Acest sprijin financiar este esențial pentru ca fermierii să poată începe reconstrucția și să pregătească viitoarele recolte”, a subliniat ministrul francez pentru agricultură, precizând că măsurile vizează atât redresarea imediată, cât și reziliența pe termen lung a sectorului agricol.

„Primul obiectiv a fost atins. Cei 8 milioane de euro sunt vitali pentru profesia noastră și așteptăm continuarea,” a precizat Ludovic Roux, președintele Camerei de Agricultură din Aude, subliniind că „mulți au pierdut tot ce aveau”. Viticultorii cer un statut special și „o indemnizație compensatorie pentru handicap climatic”, similară celei acordate zonelor montane.

Viile au acționat ca un scut natural împotriva incendiilor

Președinta regiunii Occitanie – una dintre cele mai mari regiuni administrative din sudul Franței, ce include atât zone viticole mediteraneene, cât și zone montane din Pirinei, Carole Delga, a solicitat șefului statului francez, Emmanuel Macron, un plan național „Occitanie rezilientă” cu investiții masive.

Annie Genevard a insistat pe necesitatea „unei analize a experienței pentru a ști unde a ars, ce a ars, de ce în anumite locuri nu a ars, pentru a putea gândi cu adevărat viitorul”, evidențiind rolul viilor, care au acționat ca bariere naturale împotriva flăcărilor. Ea a propus ca zona să devină „un laborator al încălzirii climatice” și a cerut „răspunsuri adecvate” privind culturile, producția și gestionarea apei.