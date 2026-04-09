Prima pagină » Economic » Veste bună pentru CFR Călători: 19 locomotive modernizate prin PNRR, gata mai devreme decât era planificat

Contractul de modernizare a 19 locomotive de 5.100 kW ale CFR Călători, finanțat prin PNRR, va fi finalizat înainte de termen. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că săptămâna viitoare Softronic va livra locomotivele 16 și 17, iar ultimele două vor fi gata până la finalul lunii mai.
Andreea Tobias
09 apr. 2026, 13:23, Economic

Este vorba despre locomotive modernizate care au demonstrat până acum performanțe tehnice bune și un nivel ridicat de fiabilitate în exploatare.

Contractul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministrul Șerban a felicitat compania Softronic pentru rezultate. „O dovadă că industria românească feroviară poate face față cu succes oricăror cerințe”, a scris oficialul într-o postare pe rețelele sociale.

„Vești bune despre CFR Călători

Contractul ce reprezintă modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100kW, finanțat prin PNRR, va fi finalizat înainte de termen.
Săptămâna viitoare Softronic va livra locomotivele cu numerele 16 și 17, pentru ca, până la finalul lunii mai să fie gata și ultimele 2 locomotive.
Modernizate și introduse în exploatare, acestea au demonstrat, până în prezent, performanțe tehnice bune și un nivel ridicat de fiabilitate.
Felicit compania Softronic pentru performanța sa, o dovadă că industria românească feroviară poate face față cu succes oricăror cerințe”, a postat ministrul.

