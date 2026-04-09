Veste bună pentru CFR Călători: 19 locomotive modernizate prin PNRR, gata mai devreme decât era planificat

Este vorba despre locomotive modernizate care au demonstrat până acum performanțe tehnice bune și un nivel ridicat de fiabilitate în exploatare.

Contractul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministrul Șerban a felicitat compania Softronic pentru rezultate. „O dovadă că industria românească feroviară poate face față cu succes oricăror cerințe”, a scris oficialul într-o postare pe rețelele sociale.

„Vești bune despre CFR Călători

Contractul ce reprezintă modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100kW, finanțat prin PNRR, va fi finalizat înainte de termen.

Săptămâna viitoare Softronic va livra locomotivele cu numerele 16 și 17, pentru ca, până la finalul lunii mai să fie gata și ultimele 2 locomotive.

