Paște 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și recomandă bilete cumpărate din timp

CFR Călători pune la dispoziția călătorilor capacitatea maximă de transport în perioada Sfintelor Sărbători de Paște, pentru a asigura deplasări confortabile către principalele destinații din țară.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Mădălina Dinu
05 apr. 2026, 12:56, Social

În zilele cu trafic crescut, trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special cele care leagă Bucureștiul de marile orașe, vor fi suplimentate cu vagoane, în funcție de cerere și disponibilitatea materialului rulant.

Compania recomandă pasagerilor să își planifice din timp călătoriile și să achiziționeze biletele în avans, pentru a evita aglomerația. Biletele pot fi cumpărate online, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele din gări sau de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători, se arată într-un comunicat.

Călătorii pot beneficia de reduceri de până la 10% pentru biletele dus-întors și pentru cumpărarea anticipată, precum și de facilități speciale pentru diverse categorii, conform legislației în vigoare.

Pentru informații în timp real despre circulația trenurilor, întârzieri sau minutele de staționare, pasagerii pot apela 0219521 – INFO CFR, consulta site-ul www.cfrcalatori.ro sau aplicația „Trenul Meu”, precum și camerele web din principalele gări ale țării.

CFR Călători reamintește că înainte de urcarea în tren, fiecare călător trebuie să dețină bilet valabil, pentru a evita taxarea suplimentară sau amenda, conform regulilor companiei.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. este operatorul național de transport public pe calea ferată, asigurând mobilitate ecologică și sigură și servicii accesibile tuturor cetățenilor.

