Două proiecte de infrastructură au primit „undă verde” de la Guvern

„Guvernul României a adoptat, în ședința de astăzi, mai multe acte normative inițiate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice și optimizarea administrării bunurilor din domeniul public al statului”, a anunțat, joi, pe Facebook, Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Potrivit oficialului, Executivul a aprobat, joi, reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Drumului Express Petea – Baia Mare. Este vorba despre construirea a 59 km de drum expres, completat de drumuri de legătură și multiple noduri rutiere și structuri. Proiectul costă 5 miliarde lei. Este finanțat prin fonduri europene, iar termenul prevăzut pentru implementarea proiectului este de 42 de luni, adică 3 ani și 6 luni.

Un alt proiect a cărui finanțare a primit undă verde este Drumul Expres Suceava – Siret, care va lega cele două orașe și care va fi integrat în rețeaua Centrală Transeuropeană de Transport, TEN-T Core.

Valoarea estimată a proiectului este de 7,4 miliarde de lei, iar durata de execuție este de 24 de luni, adică 2 ani.

Totodată, Guvernul a probat un act normativ care prevede trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea ministerului și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., pentru scoaterea din funcțiune și valorificarea lor.

Măsura vizează active fără utilitate funcțională, cu un grad avansat de uzură, inclusiv clădiri ale infrastructurii feroviare care nu mai pot funcționa, activitatea de transport fiind sistată în anii anteriori.

Potrivit ministrului, bunurile vor fi scoase din uz pentru a eficientiza gestionarea patrimoniului public, dar și reducerea costurilor de întreținere.