Vești bune pentru o categorie de angajați: A fost semnat ordinul de ministru pentru acordarea voucherelor de vacanță

Ministerul Educației și Cercetării anunță marți, într-un comunicat de presă, că a fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță în anul 2025.

În acest sens, angajații din sistemul de educație care au salarii nete de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora, vor primi vouchere de vacanță.

Acest beneficiu acordat angajaților din educație se poate utiliza pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Odată ce suportul electronic este alimentat, valabilitatea acestuia este de un an.

În cazul angajaților din educație care au contract individual de muncă cu normă parțială, voucherele de vacanță se acordă proporțional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanță, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru.

Informația vine în contextul în care în săptămâna trecută, sindicatele din învățământ au anunțat calendarul protestelor de la finalul lunii august și începutul lunii septembrie. Trei federații ale sindicatelor vor organiza pichetări și mitinguri de protest în București, ca reacție la măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Acțiunile vor culmina cu un miting și marș de protest în prima zi de școală.