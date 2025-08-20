Sindicatele din Educație – mutarea de șah care face Guvernul să transpire / Ce vor să facă din septembrie

Sindicatele din Educație adună semnături pentru organizarea unui mega-protest înainte de începerea anului școlar.

Rezultatul acestui „referendum” va fi anunțat pe 5 septembrie, potrivit tvrinfo.

”Mizăm pe faptul că după ce revin la şcoală, 1 septembrie, când vor fi în cancelarii vor semna masiv pentru acest referendum. Până pe dată de 4 septembrie aşteptăm rezultatul acestui referendum. În prima zi de şcoală, foarte probabil, profesorii vor fi în stradă”, a declarat pentru sursa citată Simion Hăncescu, preşedintele FSLI.

Adrian Radu, președintele Sindicatului „Spiru Haret”, Brașov, a comentat: „O să vă întrebe părinţii ce vină au elevii în toată această situaţie? Vină este şi a societăţii, şi a ministerului pentru că de 30 de ani educaţia este subfinanţată. Ştiţi, 6% din PIB. Acum şi cu legea 141 eu cred că este, de fapt, o lege a colapsului în educaţie”.

„Măsuri iresponsabile” și „lipsă totală de interes”

Până în septembrie, protestele vor continua, anunță sindicatele, nemulțumite de Legea nr. 141/2025, dar și de lipsa totală de interes pentru atragerea de fonduri PNRR:

”Analizând avalanșa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025, precum și lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiții din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învățământul de stat.

Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, au transmis, ieri, organizațiile sindicale.

Legea „Bolojan” pentru Educație – prevederi pe scurt

În Educație, Legea „Bolojan” lovește, după părerea angajaților din sistem, crunt în ceea ce ar fi trebuit să fie mai de preț într-o societate: tocmai Educația.

Iată câteva măsuri cuprinse în Legea 141/2025, privind Educația: