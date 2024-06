Ziarul Financiar: Petrom vrea să distribuie dividende speciale de 0,03 lei pe acţiune, adică 1,9 miliarde de lei

La preţurile curente de tranzacţionare de 0,75 lei pe acţiune randamentul este de 4%, arată calculele ZF. Acesta este un dividend special, diferit de cel deja plătit din profitul pe 2023. Data plăţii propusă este 3 septembrie, iar data ex-date, 9 august 2024.

“Se preconizează că Strategia noastră 2030 va genera un flux de trezorerie extins semnificativ care va susţine planurile noastre de investiţii şi un dividend extrem de competitiv. În acest context, ne actualizăm politica de dividende şi oferim o nouă îndrumare privind distribuirea dividendelor”.

Politica de dividende este după cum urmează: OMV Petrom Sse angajează să asigure acţionarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv plata unui dividend crescător, în concordanţă cu performanţa financiară şi necesarul de investiţii, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a Companiei. Într-un mediu de piaţă favorabil şi la discreţia conducerii, ar putea fi distribuite şi dividende speciale, cu condiţia ca planurile de investiţii ale Companiei să fie finanţate.

“Compania îşi menţine obiectivul de a-şi creşte dividendul de bază pe acţiune cu 5% - 10% pe an până în 2030. În plus, Compania oferă o nouă îndrumare de a distribui dividende totale (de bază şi speciale) între 40-70% din fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare în fiecare an până în 2030. Dividendele totale se estimează că vor reprezenta aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare, în medie, pentru perioada 2022-2030 (40% înainte), în scenariul de bază privind preţurile”.

Având în vedere puterea financiară a companiei în ceea ce priveşte poziţia netă de numerar şi profitabilitatea preconizată, directoratul propune distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,030 lei pe acţiune, care conduce la o valoare totală a dividendelor speciale de 1.869 milioane lei.

“Acesta ar fi al treilea dividend special consecutiv distribuit de OMV Petrom. Propunerea de dividend special menţionată mai sus va conduce la un dividend/acţiune total distribuit în acest an de 0,0713 lei (inclusiv dividendul de bază de 0,0413 lei aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 24 aprilie 2024) şi se traduce într-un randament total al dividendului de 12,4%. Această propunere de dividend special a Directoratului a fost aprobată şi de către Consiliul de Supraveghere în data de 18 iunie 2024 şi va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor”.

Compania este în grafic cu rezultatele financiare bugetate pentru 2024 în contextul în care în primele trei luni ale anului a realizat un sfert din cât şi-a propus pentru acest an.

Spre comparaţie în T1/2023 profitul net a fost de 38% din cât a bugetat pentru acel an iar vânzările de 23%. Compania şi-a bugetat pentru 2023 un profit net de 3,9 mld. lei, cel realizat pe parcursul anului fiind de 4 mld. lei, la vânzări de 40 mld. lei, într-un final fiind 39 mld. lei.

Pentru anul 2024 compania are în buget un profit net de 5,2 mld. lei la vânzări de 33,3 mld. lei. În T1 rezultatul net a fost de 1,4 mld. lei la vânzări de 8,5 mld. lei, rezultatele fiind în linie cu aşteptările investitorilor ceea ce a antrenat un maxim istoric pentru preţul acţiunilor.