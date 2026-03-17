Iran. Autoritățile încearcă să-i convingă pe iranieni să nu participe la festivalul anual al focului

Autoritățile iraniene încearcă să-i convingă pe localnici să nu participe la festivalul anual al focului ca urmare a atacurilor aeriene frecvente. Evenimentul deosebit de important pentru iranieni are loc marți seara.
Petru Mazilu
17 mart. 2026, 10:41, Știri externe

Iranienii au fost avertizați de autorități să nu organizeze ceremonii dedicate festivalul antic al focul din cauza războiului, potrivit CNN. Autoritățile le-au cerut locuitorilor ca marți seara să nu se adune în locuri publice, așa cum o fac de obicei pentru a marca Chaharshanbe Suri. Festivalul anual marchează ultimele zile de iarnă și anul calendaristic persan.

Chaharshanbe Suri este o tradiție importantă și străveche, care are loc în ultima marți dinaintea primăverii. Oamenii organizează mese comune și aprind focuri care simbolizează purificarea și reînnoirea. În timpurile moderne, oamenii sărbătoresc cu artificii și petarde în cadrul unor petreceri stradale.

Anul acesta, iranienilor li s-a spus să nu organizeze adunări stradale prin intermediul presei de stat care citează o declarație comună a Semilunii Roșii Iraniene și a serviciului de pompieri.

Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța publică, pentru a conserva resursele serviciilor de urgență și pentru a evita presiunea asupra sistemului medical, au explicat oficialii.

Totuși, unii observatori susțin că suprimarea festivităților din acest an are ca principal scop controlul disidenței. Unele autorități provinciale ar fi încadrat festivitățile ca o amenințare la adresa ordinii și securității naționale, în timp ce alți oficiali au susținut că „inamicul” încearcă să exploateze adunările pentru a provoca tulburări.

Șeful poliției iraniene, generalul Ahmadreza Radan, a declarat că marți noaptea va fi o „noapte decisivă pentru noi toți”.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Ilan Laufer, prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, după accidentul în care a fost implicat alături de copiii săi. Ce leziuni are și în ce stare sunt minorii
Gandul
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
Libertatea
Big Mac VS pateu vegetal: Care îngrașă mai mult, de fapt? Am făcut calculul caloric
CSID
Surpriză pe șoselele din România: mașina electrică cu 3 senzori Lidar și tehnologie Huawei, circulă deja la noi
Promotor