Iran. Autoritățile încearcă să-i convingă pe iranieni să nu participe la festivalul anual al focului

Iranienii au fost avertizați de autorități să nu organizeze ceremonii dedicate festivalul antic al focul din cauza războiului, potrivit CNN. Autoritățile le-au cerut locuitorilor ca marți seara să nu se adune în locuri publice, așa cum o fac de obicei pentru a marca Chaharshanbe Suri. Festivalul anual marchează ultimele zile de iarnă și anul calendaristic persan.

Chaharshanbe Suri este o tradiție importantă și străveche, care are loc în ultima marți dinaintea primăverii. Oamenii organizează mese comune și aprind focuri care simbolizează purificarea și reînnoirea. În timpurile moderne, oamenii sărbătoresc cu artificii și petarde în cadrul unor petreceri stradale.

Anul acesta, iranienilor li s-a spus să nu organizeze adunări stradale prin intermediul presei de stat care citează o declarație comună a Semilunii Roșii Iraniene și a serviciului de pompieri.

Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța publică, pentru a conserva resursele serviciilor de urgență și pentru a evita presiunea asupra sistemului medical, au explicat oficialii.

Totuși, unii observatori susțin că suprimarea festivităților din acest an are ca principal scop controlul disidenței. Unele autorități provinciale ar fi încadrat festivitățile ca o amenințare la adresa ordinii și securității naționale, în timp ce alți oficiali au susținut că „inamicul” încearcă să exploateze adunările pentru a provoca tulburări.

Șeful poliției iraniene, generalul Ahmadreza Radan, a declarat că marți noaptea va fi o „noapte decisivă pentru noi toți”.