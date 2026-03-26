Prima pagină » Știri externe » Organizația Mondială a Sănătății consideră situația sanitară din Cuba „profund îngrijorătoare”

Embargoul american asupra combustibilului agravează criza energetică din Cuba: pe lângă întreruperile zilnice de curent, prețurile combustibililor au crescut vertiginos, transportul public este rar, iar gunoiul se adună.
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
26 mart. 2026, 05:56, Știri externe

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri că situația sanitară din Cuba este „profund îngrijorătoare”, deoarece blocada americană asupra combustibilului agravează criza energetică a insulei, potrivit Le Figaro.

„Sănătatea trebuie protejată cu orice preț și nu trebuie niciodată la mila geopoliticii, a blocadelor energetice și a penelor de curent”, a subliniat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe rețeua X.

„Situația din Cuba este profund îngrijorătoare, deoarece țara se luptă să mențină furnizarea de servicii medicale într-o perioadă de turbulențe imense, ceea ce duce la penurii de energie care au impact asupra sănătății”, a adăugat el.

Sistemul cubanez de producție a energiei electrice, învechit, provoacă pene zilnice de curent care pot dura până la 20 de ore. Insula nu are combustibilul necesar pentru a genera electricitatea.

De când Statele Unite l-au înlăturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, principalul aliat al Cubei, pe 3 ianuarie, economia insulei a suferit o nouă lovitură gravă, deoarece președintele american Donald Trump menține o blocadă petrolieră de facto. Nicio livrare de petrol nu a fost importată pe insulă din 9 ianuarie, ceea ce a paralizat sectorul energiei electrice și a forțat companiile aeriene să reducă zborurile către Cuba – un regres major pentru industria vitală a turismului.

Dificultăți majore în spitalele din Cuba

Dr. Tedros a făcut referire la articolele de presă conform cărora spitalele cubaneze s-au confruntat cu dificultăți în menținerea serviciilor de urgență și terapie intensivă.

„Mii de intervenții chirurgicale au fost amânate în ultima lună, iar persoanele care au nevoie de îngrijire, de la pacienții cu cancer până la femeile însărcinate care se pregătesc pentru naștere, au fost puse în pericol din cauza lipsei de electricitate pentru a alimenta echipamentele medicale și a menține lanțul frigorific pentru vaccinuri”, a explicat Dr. Tedros. „Spitalele, clinicile și ambulanțele cubaneze au nevoie acum mai mult ca niciodată să fie sprijinite”, a adăugat el.

Pe lângă întreruperile zilnice de curent, prețurile la combustibili au crescut vertiginos, transportul public este rar, iar gunoiul se adună, deoarece camioanele de gunoi nu mai funcționează.

