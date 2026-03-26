Armata SUA a ridicat vârsta maximă pentru recruți la 42 de ani și a eliminat restricțiile privind marijuana

Armata SUA a ridicat vârsta maximă de înrolare la 42 de ani și a eliminat o barieră pentru potențialii recruți care au o condamnare legală pentru posesie de marijuana sau accesorii pentru consumul de droguri.
Laurentiu Marinov
26 mart. 2026, 06:51, Știri externe

Persoanele cu vârsta de până la 42 de ani se pot înrola acum în armată, garda națională și rezerva armatei, conform noilor reglementări ale armatei americane, care ridică plafonul anterior de 35 de ani, potrivit The Guardian.

Armata a eliminat, de asemenea, restricțiile impuse recruților care au o singură condamnare pentru posesie de marijuana sau articole conexe, cum ar fi bonguri, pipe și linguri. Anterior, o astfel de condamnare necesita o derogare specială din partea oficialilor din Pentagon, recrutul trebuind să aștepte 24 de luni pentru a se înrola și a trece un test antidrog.

Armata SUA și-a schimbat abordarea

Schimbarea limitei de vârstă aliniază armata cu alte ramuri ale armatei americane, cum ar fi marina și forțele aeriene, și ar putea ajuta la gestionarea dificultăților de recrutare cu care s-a confruntat armata în ultimii ani.

După ce a ratat obiectivul de recrutare cu 25% în 2022, armata americană și-a schimbat abordarea de a atrage mai mulți oameni în forțele armate, vizând inclusiv mai mulți candidați din generația Z.

Cu toate acestea, vârsta medie a recruților a crescut, analiștii de la Rand Corp recomandând în 2023 o creștere a vârstei maxime de înrolare, deoarece recruții mai în vârstă sunt „de calitate superioară, mai concentrați și mai motivați, fiind totodată pregătiți să fie expediați mai rapid la instrucția de bază”.

„Avem nevoie de subofițeri cu capacități tehnice”

„Ne adresăm unui public mai matur, care ar putea avea experiență în domenii tehnice”, a declarat Angela Chipman, șefa departamentului de recrutare a personalului militar din cadrul armatei SUA, potrivit publicației Task and Purpose. „Avem nevoie de subofițeri cu capacități tehnice extreme.”

Schimbările în politica armatei vin în contextul în care SUA continuă să poarte război împotriva Iranului, Pentagonul mutând aproximativ 2.000 de parașutiști și aproximativ 4.500 de pușcași marini în regiune în ultimele zile.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
Gandul
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
E oficial: pensii mai mari din 2027. Categoria de români care vor primi un plus de cel puțin 10%!
CSID
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor