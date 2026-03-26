Armata SUA a ridicat vârsta maximă pentru recruți la 42 de ani și a eliminat restricțiile privind marijuana

Persoanele cu vârsta de până la 42 de ani se pot înrola acum în armată, garda națională și rezerva armatei, conform noilor reglementări ale armatei americane, care ridică plafonul anterior de 35 de ani, potrivit The Guardian.

Armata a eliminat, de asemenea, restricțiile impuse recruților care au o singură condamnare pentru posesie de marijuana sau articole conexe, cum ar fi bonguri, pipe și linguri. Anterior, o astfel de condamnare necesita o derogare specială din partea oficialilor din Pentagon, recrutul trebuind să aștepte 24 de luni pentru a se înrola și a trece un test antidrog.

Armata SUA și-a schimbat abordarea

Schimbarea limitei de vârstă aliniază armata cu alte ramuri ale armatei americane, cum ar fi marina și forțele aeriene, și ar putea ajuta la gestionarea dificultăților de recrutare cu care s-a confruntat armata în ultimii ani.

După ce a ratat obiectivul de recrutare cu 25% în 2022, armata americană și-a schimbat abordarea de a atrage mai mulți oameni în forțele armate, vizând inclusiv mai mulți candidați din generația Z.

Cu toate acestea, vârsta medie a recruților a crescut, analiștii de la Rand Corp recomandând în 2023 o creștere a vârstei maxime de înrolare, deoarece recruții mai în vârstă sunt „de calitate superioară, mai concentrați și mai motivați, fiind totodată pregătiți să fie expediați mai rapid la instrucția de bază”.

„Avem nevoie de subofițeri cu capacități tehnice”

„Ne adresăm unui public mai matur, care ar putea avea experiență în domenii tehnice”, a declarat Angela Chipman, șefa departamentului de recrutare a personalului militar din cadrul armatei SUA, potrivit publicației Task and Purpose. „Avem nevoie de subofițeri cu capacități tehnice extreme.”

Schimbările în politica armatei vin în contextul în care SUA continuă să poarte război împotriva Iranului, Pentagonul mutând aproximativ 2.000 de parașutiști și aproximativ 4.500 de pușcași marini în regiune în ultimele zile.