A murit omul care a transformat OnlyFans într-un fenomen de 5,5 miliarde de dolari

Leonid Radvinsky, antreprenorul ucraineano-american care deținea OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani după o lungă luptă împotriva cancerului. Familia sa a cerut respectarea intimității, iar un purtător de cuvânt a confirmat decesul fără a oferi detalii suplimentare. Radvinsky a cumpărat Fenix International, compania-mamă a OnlyFans, în 2018.
Foto: Hepta
Andreea Tobias
23 mart. 2026, 15:34, Știri externe

Leonid Radvinsky a cumpărat Fenix International (OnlyFans) în 2018, la doi ani după ce platforma fusese creată de duo-ul britanic Guy și Tim Stokely. A devenit acționar majoritar și director al companiei, funcție pe care a deținut-o până la moartea sa.

Sub conducerea sa, OnlyFans a evoluat dintr-o platformă de nișă într-un fenomen cultural global, deși controversat. Popularitatea a explodat în perioada pandemiei de COVID-19. Măsurile de izolare au împins creatorii și consumatorii online, transformând platforma de abonamente într-o sursă principală de venit pentru milioane de utilizatori.

Dividende record și o posibilă vânzare

În 2025, OnlyFans a distribuit dividende record de 701 milioane de dolari, potrivit Financial Times. Compania lua în considerare vânzarea unei participații majoritare către firma de investiții Architect Capital, într-o tranzacție care evalua platforma la aproximativ 5,5 miliarde de dolari, inclusiv datorii.

De la Odessa la Chicago, de la economie la tehnologie

Radvinsky s-a născut în Odessa, orașul portuar ucrainean. Familia sa s-a mutat la Chicago când era copil. A studiat economia la Universitatea Northwestern și a absolvit în 2002.

Înainte de OnlyFans, deținea o afacere în sectorul camerelor web pentru adulți. A fondat și Leo, un fond de capital de risc axat pe investiții în companii tehnologice, lansat în 2009.

Familia sa a cerut respectarea intimității și nu a oferit detalii despre ceremonia de înmormântare.

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Criza rachetelor antigrindină. O soluție eficientă din secolul trecut îi împarte în tabere atât pe agricultori, cât și pe judecătorii din România
Libertatea
Alertă alimentară înainte de Paște! Carne contaminată cu Salmonella. S-au retras peste 50 de kilograme din magazine
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor