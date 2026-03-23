A murit omul care a transformat OnlyFans într-un fenomen de 5,5 miliarde de dolari

Leonid Radvinsky a cumpărat Fenix International (OnlyFans) în 2018, la doi ani după ce platforma fusese creată de duo-ul britanic Guy și Tim Stokely. A devenit acționar majoritar și director al companiei, funcție pe care a deținut-o până la moartea sa.

Sub conducerea sa, OnlyFans a evoluat dintr-o platformă de nișă într-un fenomen cultural global, deși controversat. Popularitatea a explodat în perioada pandemiei de COVID-19. Măsurile de izolare au împins creatorii și consumatorii online, transformând platforma de abonamente într-o sursă principală de venit pentru milioane de utilizatori.

Dividende record și o posibilă vânzare

În 2025, OnlyFans a distribuit dividende record de 701 milioane de dolari, potrivit Financial Times. Compania lua în considerare vânzarea unei participații majoritare către firma de investiții Architect Capital, într-o tranzacție care evalua platforma la aproximativ 5,5 miliarde de dolari, inclusiv datorii.

De la Odessa la Chicago, de la economie la tehnologie

Radvinsky s-a născut în Odessa, orașul portuar ucrainean. Familia sa s-a mutat la Chicago când era copil. A studiat economia la Universitatea Northwestern și a absolvit în 2002.

Înainte de OnlyFans, deținea o afacere în sectorul camerelor web pentru adulți. A fondat și Leo, un fond de capital de risc axat pe investiții în companii tehnologice, lansat în 2009.

Familia sa a cerut respectarea intimității și nu a oferit detalii despre ceremonia de înmormântare.