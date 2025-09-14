Accident în Peninsula Yucatan din Mexic: 15 morţi pe autostrada dintre Merida şi Campeche

Autorităţile mexicane au anunţat că accidentul s-a produs pe autostrada care leagă oraşele Merida şi Campeche, în urma coliziunii mai multor vehicule, printre care un autoturism, o rulotă şi un taxi.

În urma accidentului 15 persoane şi-au pierdut viaţa.

Guvernatorul statului Yucatan, Joaquin Diaz Mena a comunicat, duminică pe X: „Ne exprimăm sprijinul şi compasiunea pentru familiile afectate în acest moment dureros. De la primul raport, serviciile de urgenţă, securitate şi sănătate intervin pentru a oferi asistenţă imediată”.