ACLU îl acuză pe Donald Trump că încearcă să submineze votul prin corespondență

American Civil Liberties Union (ACLU), una dintre cele mai mari organizații pentru drepturi civile din Statele Unite, a criticat în termeni duri declarațiile președintelui Donald Trump prin care acesta a amenințat că va elimina votul prin corespondență și folosirea mașinilor de vot, potrivit The Guardian.

Sophia Lin Lakin, directoarea proiectului pentru drepturi electorale al ACLU, a transmis că „votul prin corespondență rămâne o garanție esențială a democrației, asigurând accesul la urne pentru persoanele cu dizabilități, pentru cei fără mijloace de transport și pentru toți cei care depind de flexibilitatea acestei metode.”

Potrivit organizației, atacurile lui Trump asupra unui mecanism „sigur, dovedit și fiabil”, pe care chiar el l-ar fi folosit, reprezintă o încercare de a submina procesul electoral.

„Suntem pregătiți să apărăm votul prin corespondență în instanță împotriva atacurilor nefondate și neconstituționale, așa cum am făcut deja în Pennsylvania, Mississippi și alte state,” a mai transmis ACLU.