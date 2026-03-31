Activitatea din fabricile din China își revine, în timp ce războiul cu Iranul amenință creșterea economică

Indicele oficial al managerilor de achiziții din sectorul manufacturier a crescut la 50,4 de la 49 în februarie, a raportat Biroul Național de Statistică, depășind așteptările economiștilor și înregistrând cea mai bună valoare din ultimul an.

PMI este măsurat pe o scară de la 0 la 100, iar o valoare peste 50 indică expansiune, potrivit AP.

Deși cele mai recente date oficiale acoperă o perioadă ulterioară începerii războiului din Iran, pe 28 februarie, analiștii spun că impactul creșterii costurilor energiei nu s-a resimțit încă pe deplin.

„Până acum, întreruperile în aprovizionare nu au avut un impact semnificativ”, a declarat Jacqueline Rong, economist-șef pentru China la banca franceză BNP Paribas.

Consum intern și cererea de investiții, slăbite

Recesiunea de lungă durată din sectorul imobiliar din China a afectat, de asemenea, creșterea economică și a slăbit consumul intern și cererea de investiții în China, a doua cea mai mare economie din lume după SUA.

Pentru a-și stimula economia, China s-a bazat pe creșterea exporturilor, în special către regiuni precum Asia de Sud-Est și Europa, ceea ce a propulsat excedentul comercial al țării la un nivel record de 1,2 trilioane de dolari anul trecut, în ciuda tarifelor mai mari impuse de SUA.

Motorul exporturilor Chinei ar putea întâmpina dificultăți, pe măsură ce războiul din Iran crește costurile energiei și perturbă lanțurile de aprovizionare, majoritatea traficului maritim fiind blocat în strâmtoarea Hormuz, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Amploarea impactului va depinde de durata întreruperii fluxurilor de energie din Orientul Mijlociu, a afirmat Rong de la BNP Paribas.

Peturbarea producției industriale și a serviciilor

„Dacă va fi vorba de luni, mai degrabă decât de săptămâni, atunci întreruperile în aprovizionare, nu doar cu petrol, ci și din cauza penuriei de multe produse chimice, precum gazele rare, s-ar manifesta prin perturbarea producției industriale și a serviciilor”, a spus ea.

Exporturile Chinei ar putea avea de suferit, de asemenea, dacă creșterea globală generală va fi grav afectată de criza energetică, a spus Rong. Analiștii spun, de exemplu, că o inflație globală mai mare ar putea slăbi cererea de consum pentru bunurile chinezești.

La începutul lunii martie, liderii chinezi au dezvăluit un obiectiv de creștere economică de 4,5% până la 5% pentru acest an, un obiectiv ușor mai mic decât „aproximativ 5%” de anul trecut și cel mai scăzut obiectiv de creștere din 1991.

Deocamdată, economia Chinei „pare să fi rezistat” bine șocului energetic provocat de războiul din Iran, a scris Zichun Huang, economist pentru China la Capital Economics, într-o notă de cercetare recentă, deși ea a avertizat, de asemenea, că este „probabil ca repercusiunile războiului din Iran să crească în lunile următoare”.

Având în vedere că exporturile Chinei către SUA, cel mai mare partener comercial al său, au înregistrat o scădere în ultimele luni, economiștii urmăresc cu atenție semnalele pozitive în relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, întrucât se așteaptă ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în luna mai.

Unii analiști afirmă că reducerea tarifelor americane, în urma unei recente hotărâri a Curții Supreme împotriva tarifelor globale de amploare impuse de Trump, ar putea oferi Chinei un mic impuls pentru exporturi și activitatea industrială.