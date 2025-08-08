Administraţia Trump cere un miliard de dolari din partea UCLA pentru reluarea finanţării federale

Administraţia de la Casa Albă a tăiat finanţări de aproximativ 500 de milioane de dolari pentru U.C.L.A., invocând încălcări ale drepturilor civile, în special în contextul protestelor pro-palestiniene care ar fi împiedicat accesul studenţilor evrei în campus.

Pentru restabilirera finanţării federale pentru cercetare, Washington cere o sumă de 1 miliard de dolari, alături de o contribuţie de 172 milioane de dolari într-un fond destinat compensării victimelor.

În cazul în care U.C.L.A ar accepta înţelegerea, ar fi cea mai mare sumă sumă plătită vreodată de o instituţie de învăţământ superior în urma unui astfel de acord.

Alte universităţi precum Columbia şi Brown au ajuns la astfel de acorduri, de 221 de milioane de dolari, respectiv 50 de milioane de dolari investite în programe de forţă de muncă.

Preşedintele U.C.L.A, James B. Milliken a transmis că universitatea analizează în prezent documentele primite de la Departamentul de Justiţie şi a avertizat că plata unei asemenea sume ar avea efecte negative asupra sistemului universitar public din California.

Conflictul face parte dintr-o campanie mai amplă a administraţiei Trump împotriva instituţiilor academice dar şi din tensiunile persistente cu liderii politici din California, guvernatorul Gavin Newsom condamnând cererea administraţiei.