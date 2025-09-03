Afganistanul devastat: Un nou cutremur duce bilanțul morților la peste 1.400 de persoane

Cutremurul a avut loc la o adâncime de aproximativ 10 km și a afectat grav casele deja distruse din satele muntoase, în special în provinciile Kunar și Nangarhar, potrivit Reuters. Colapsul terenului și alunecările de pietre au blocat drumurile, complicând intervențiile salvatorilor, potrivit lui Safiullah Noorzai de la organizația umanitară Aseel.

Până în prezent, cel puțin 1.411 persoane și-au pierdut viața, peste 3.124 au fost rănite, iar mai mult de 5.400 de locuințe au fost distruse, conform purtătorului de cuvânt al administrației talibane, Zabihullah Mujahid. UNICEF și Salvații Copiii au atras atenția asupra urgenței furnizării de alimente, apă potabilă, corturi și asistență medicală.

Accesul în zonele izolate rămâne dificil, iar infrastructura slabă și sistemul medical fragil al Afganistanului fac ca dependența de ajutorul internațional să fie totală. Până acum, Marea Britanie și India au oferit sprijin, iar alte state și organizații internaționale și-au exprimat angajamentul de a ajuta, însă livrarea asistenței este întârziată.

Seismul subliniază vulnerabilitatea Afganistanului, situat în regiunea muntoasă Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană și eurasiatică, iar comunitățile locale rămân în pericol din cauza construcțiilor precare și a temerii de replici seismice.