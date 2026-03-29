AIEA: Uzina iraniană de producție a apei grele „nu mai este operațională”

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că uzina de producție a apei grele a Iranului, situată la Khondab, nu mai este operațională, scrie SkyNews.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
30 mart. 2026, 00:40, Știri externe

Teheranul a raportat că instalația a fost atacată vineri, iar Israelul și-a asumat responsabilitatea.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a precizat că a confirmat acum existența unor „pagube grave”, pe baza unei „analize independente a imaginilor satelitare și a cunoașterii instalației”.

Într-o declarație publică, instituția a menționat că uzina nu conținea materiale nucleare declarate.

Spre deosebire de apa obișnuită (H₂O), apa grea are formula D₂O și poate fi utilizată ca moderator în reactoare nucleare.

