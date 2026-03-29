AIEA: Uzina iraniană de producție a apei grele „nu mai este operațională”

Teheranul a raportat că instalația a fost atacată vineri, iar Israelul și-a asumat responsabilitatea.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a precizat că a confirmat acum existența unor „pagube grave”, pe baza unei „analize independente a imaginilor satelitare și a cunoașterii instalației”.

Într-o declarație publică, instituția a menționat că uzina nu conținea materiale nucleare declarate.

Spre deosebire de apa obișnuită (H₂O), apa grea are formula D₂O și poate fi utilizată ca moderator în reactoare nucleare.