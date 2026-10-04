Alegeri prezidențiale în Brazilia: Flavio Bolsonaro, avans în fața lui Lula da Silva în primul tur

La miezul nopții, senatorul conservator Flavio Bolsonaro avea un avantaj larg față de actualul președinte de stânga Lula da Silva, după ce aproximativ un sfert din voturi au fost numărate duminică în primul tur al alegerilor prezidențiale braziliene, relatează Le Figaro.

Fiul fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022) are aproximativ 50,20% din voturi în această numărare parțială, comparativ cu aproximativ 41,63% pentru Luiz Inácio Lula da Silva. Până la ora locală 23:50, 47% din buletinele de vot fuseseră numărate.

Jair Bolsonaro nu a putut candida

Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, era un senator relativ necunoscut acum câteva luni, când tatăl său l-a desemnat drept moștenitor politic. Jair Bolsonaro nu a putut candida deoarece își ispășește pedeapsa cu închisoarea în arest la domiciliu pentru tentativă de lovitură de stat împotriva lui Lula în 2022.

Liderul de stânga, în vârstă de 80 de ani, candidează pentru un al patrulea mandat la conducerea celei mai mari țări din America Latină, un important bastion al stângii într-o regiune care a cunoscut un val conservator în ultimii ani.

Pe de o parte, Lula, în vârstă de 80 de ani, este un pilon al multilateralismului, folosind întâlniri internaționale majore pentru a sublinia importanța sa în găsirea colectivă de soluții la provocările semnificative cu care se confruntă omenirea. Pe de altă parte, Flavio Bolsonaro propune o aliniere mult mai puternică cu Statele Unite sub Donald Trump, care vizează sistematic organizațiile internaționale și a cărui viziune asupra lumii seamănă cu legea celui mai puternic.

Președintele Braziliei este ales prin vot direct: buletinul de vot al fiecărui alegător contează în mod egal și nu există un colegiu electoral. Dacă niciun candidat nu câștigă mai mult de 50% din voturile valabile exprimate în primul tur, un al doilea tur de scrutin va avea loc trei săptămâni mai târziu, între cei doi candidați care au obținut cele mai multe voturi.