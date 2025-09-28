Alegeri Republica Moldova. Maia Sandu: În unele țări secțiile sunt încă deschise

Urnele s-au închis la ora 21.00 în Republica Moldova.

Președinta Maia Sandu îndeamnă la vot în țările în care secțiile sunt încă deschise.

„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

Prezența totală se apropie de 52%.

Numărul total al votanților este, la această oră, de 1.595.778 de persoane, din care 268.567 au votat în afara Republicii Moldova.