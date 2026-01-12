Prima pagină » Știri externe » Ambulanță lovită de ruși în regiunea Cernihiv. Doi medici au fost răniți

Ambulanță lovită de ruși în regiunea Cernihiv. Doi medici au fost răniți

O ambulanță a fost lovită de un atac rusesc în orașul Semenivka, din regiunea Cernihiv, iar doi membri ai echipajului medical au fost răniți, au anunțat autoritățile locale ucrainene.
Ambulanță lovită de ruși în regiunea Cernihiv. Doi medici au fost răniți
Rareș Mustață
12 ian. 2026, 07:23, Știri externe

Atacul a avut loc pe 11 ianuarie, în timp ce ambulanța se întorcea de la o intervenție, potrivit șefului administrației militare locale din Novhorod- Siverskîi, Oleksandr Seliverstov.

Cei doi medici au reușit să părăsească vehiculul înainte de impactul direct, însă au suferit răni, fără ca autoritățile să ofere detalii privind gravitatea acestora, notează Kyiv Independent.

Oficialii nu au precizat ce tip de armament a fost folosit, însă regiunea a fost vizată în mod repetat de atacuri cu drone rusești.

În aceeași zi, o școală de muzică din zonă a fost lovită într-un atac similar.

Deși Semenivka nu se află pe linia frontului, orașul este atacat frecvent, fiind situat la aproximativ 15 kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia.

Autoritățile ucrainene acuză în mod constant forțele ruse că vizează infrastructura civilă și personalul medical, inclusiv prin atacuri de tip „double- tap”.

La începutul lunii ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un spital din Kiev a fost lovit într-un atac cu drone, soldat cu un mort și mai mulți răniți.

În ciuda negocierilor de pace susținute de Statele Unite, Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra infrastructurii energetice, lăsând mii de civili fără încălzire, în plină iarnă.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor