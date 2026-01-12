Ambulanță lovită de ruși în regiunea Cernihiv. Doi medici au fost răniți

Atacul a avut loc pe 11 ianuarie, în timp ce ambulanța se întorcea de la o intervenție, potrivit șefului administrației militare locale din Novhorod- Siverskîi, Oleksandr Seliverstov.

Cei doi medici au reușit să părăsească vehiculul înainte de impactul direct, însă au suferit răni, fără ca autoritățile să ofere detalii privind gravitatea acestora, notează Kyiv Independent.

Oficialii nu au precizat ce tip de armament a fost folosit, însă regiunea a fost vizată în mod repetat de atacuri cu drone rusești.

În aceeași zi, o școală de muzică din zonă a fost lovită într-un atac similar.

Deși Semenivka nu se află pe linia frontului, orașul este atacat frecvent, fiind situat la aproximativ 15 kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia.

Autoritățile ucrainene acuză în mod constant forțele ruse că vizează infrastructura civilă și personalul medical, inclusiv prin atacuri de tip „double- tap”.

La începutul lunii ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un spital din Kiev a fost lovit într-un atac cu drone, soldat cu un mort și mai mulți răniți.

În ciuda negocierilor de pace susținute de Statele Unite, Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra infrastructurii energetice, lăsând mii de civili fără încălzire, în plină iarnă.