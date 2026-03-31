Americanii le-au cerut polonezilor să trimită o baterie Patriot în Orientul Mijlociu. Varșovia a refuzat

Americanii au cerut Poloniei să trimită o baterie Patriot a armatei poloneze în Orientul Mijlociu. Varșovia a refuzat cererea.
Americanii le-au cerut polonezilor să trimită o baterie Patriot în Orientul Mijlociu. Varșovia a refuzat
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
31 mart. 2026, 13:36, Politic

Americanii au cerut Poloniei să trimită una dintre bateriile sale de rachete Patriot în Orientul Mijlociu, dar polonezii au refuzat, potrivit TVP World. Refuzul a fost anunțat de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Bateriile noastre Patriot… sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO… nu avem de gând să le relocăm nicăieri. Nimic nu se schimbă în această privință și nu intenționăm să le relocăm nicăieri”, a spus ministrul polonez.

Cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat marți că Statele Unite au întrebat Varșovia cu privire la trimiterea uneia dintre bateriile sale Patriot în Orientul Mijlociu.

„Aliații noștri știu foarte bine și înțeleg cât de importante sunt sarcinile pe care le avem aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută”, a mai transmis ministrul Apărării.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat anterior că Polonia nu va trimite trupe în Iran.

