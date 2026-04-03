Amnesty International avertizează că Iranul recrutează copii, chiar și de 12 ani pentru a-i face soldați

Organizația a lansat recent acest apel, în contextul în care punctele de control ale Gărzilor Revoluționare sunt atacate în timpul războiului cu Statele Unite și Israel, potrivit AP.

Amnesty International a mai declarat că martorii oculari și propria analiză a înregistrărilor video „arată copii-soldați desfășurați” la punctele de control și în patrule, unii înarmați cu arme, inclusiv puști de asalt de tip Kalașnikov.

„Întrucât atacurile americane și israeliene au lovit mii de locații (ale Gărzilor Islamice), inclusiv instalațiile Basij, în întreaga țară, inclusiv prin atacuri cu drone care vizează patrulele de securitate și punctele de control, desfășurarea copiilor soldați alături de personalul (Gărzilor Islamice) sau în instalațiile acestora îi expune unui risc grav de moarte și rănire”, a declarat Erika Guevara-Rosas de la Amnesty International.