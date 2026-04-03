Prima pagină » Știri externe » Amnesty International avertizează că Iranul recrutează copii, chiar și de 12 ani pentru a-i face soldați

Amnesty International avertizează că Iranul recrutează copii, chiar și de 12 ani pentru a-i face soldați

Amnesty International avertizează Iranul că recrutarea de copii de până la 12 ani pentru forța Basij, formată exclusiv din voluntari a Gărzilor Revoluționare, constituie o crimă de război.
Amnesty International avertizează că Iranul recrutează copii, chiar și de 12 ani pentru a-i face soldați
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
03 apr. 2026, 13:12, Știri externe

Organizația a lansat recent acest apel, în contextul în care punctele de control ale Gărzilor Revoluționare sunt atacate în timpul războiului cu Statele Unite și Israel, potrivit AP.

Amnesty International a mai declarat că martorii oculari și propria analiză a înregistrărilor video „arată copii-soldați desfășurați” la punctele de control și în patrule, unii înarmați cu arme, inclusiv puști de asalt de tip Kalașnikov.

„Întrucât atacurile americane și israeliene au lovit mii de locații (ale Gărzilor Islamice), inclusiv instalațiile Basij, în întreaga țară, inclusiv prin atacuri cu drone care vizează patrulele de securitate și punctele de control, desfășurarea copiilor soldați alături de personalul (Gărzilor Islamice) sau în instalațiile acestora îi expune unui risc grav de moarte și rănire”, a declarat Erika Guevara-Rosas de la Amnesty International.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor