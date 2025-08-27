Angajații FEMA care au criticat măsurile luate de administrația Trump trimiși în concediu administrativ

Peste 180 de angajați actuali și foști ai FEMA au semnat scrisoarea trimisă luni Consiliului de Revizuire FEMA și Congresului, criticând reducerile recente de personal și programe ale agenției.

Treizeci și cinci au semnat cu numele lor, în timp ce 141 au semnat anonim, de teama represaliilor.

The Associated Press a confirmat că cel puțin doi dintre semnatari au primit marți seara notificări prin care erau informați că vor fi în concediu administrativ pe termen nelimitat, cu salariu, și că trebuie să-și raporteze în fiecare dimineață disponibilitatea.

Notificarea preciza că decizia „nu reprezintă o acțiune disciplinară și nu are scop punitiv”.

FEMA nu a răspuns imediat întrebărilor privind numărul exact de angajați care au primit notificarea și dacă aceasta este legată de scrisoarea de opoziție.

Scrisoarea de opoziție conținea șase „declarații de contestare” a politicilor curente ale FEMA, inclusiv o politică de aprobare a cheltuielilor prin care secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, trebuie să aprobe contractele de peste 100.000 USD, ceea ce, potrivit semnatarilor, reduce capacitatea FEMA de a-și îndeplini misiunea.

Scrisoarea critica, de asemenea, decizia DHS de a redistribui anumiți angajați FEMA către Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE), precum și reducerile de programe de prevenire, instruire pentru pregătire și personalul agenției.

Într-un e-mail transmis luni, purtătorul de cuvânt al FEMA, Daniel Llargues, a declarat că administrația Trump „a făcut din responsabilitate și reformă o prioritate, astfel încât banii contribuabililor să ajungă efectiv la persoanele și comunitățile pe care trebuie să le ajute”.