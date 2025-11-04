Arest la domiciliu pentru 18 persoane, între care și fostul președinte regional al Siciliei

Carabinierii din cadrul ROS (Grupul de Operațiuni Speciale) i-au somat pe toți să se prezinte în fața magistratului de instrucție pentru interogatoriul preliminar, scrie ANSA. Abia după interogatoriu, magistratul va decide dacă va aproba sau nu cererea de arest la domiciliu pentru Cuffaro și ceilalți și dacă va solicita Parlamentului autorizarea de a continua procedura în cazul lui Romano.

Carmelo Pace, liderul creștin-democraților din Adunarea Regională Siciliană, se numără, de asemenea, printre persoanele vizate de cererea Parchetului din Palermo de luare a unor măsuri preventive în cadrul unei anchete efectuate de unitatea ROS a Carabinieri privind presupuse infracțiuni de asociere în scopuri criminale, corupție pentru acte contrare îndatoririlor oficiale, corupție pentru exercitarea funcției și perturbarea licitațiilor publice.

„În această dimineață, mi s-a înmânat o notificare de anchetă, iar locuința și biroul meu au fost percheziționate. Am cooperat pe deplin cu Carabinieri și sunt calm în privința acuzațiilor aduse împotriva mea, despre unele dintre ele neștiind nimic, nici despre evenimente, nici despre persoanele implicate. Am încredere în munca autorităților de anchetă și sunt gata să-mi clarific poziția”, a declarat Totò Cuffaro, secretarul național al Creștin-Democraților, cu privire la ancheta Parchetului din Palermo.

„Am aflat din presă despre o cerere din partea Parchetului din Palermo care mă vizează: nu știu nimic despre aceasta și nu am primit nicio comunicare. În orice caz, sunt complet calm și disponibil, gata să clarific orice îndoieli ar putea avea magistrații, pentru care am cel mai mare respect și considerație”, a declarat Saverio Romano, coordonator politic al Noi Moderati, pentru care Parchetul din Palermo a solicitat arestarea, împreună cu Salvatore Cuffaro, în cadrul unei anchete privind presupuse contracte trucate.

„Bună dimineața tuturor, răul este deja făcut. Nu știu la ce va duce această anchetă. O anchetă care implică 18 suspecți, între care și eu, pentru care au solicitat arestul la domiciliu. Dar răul este deja făcut, pentru că nu am primit încă nicio veste, nicio notificare. De fapt, am venit aici, la cazarma Carabinieri din San Lorenzo, pentru a cere notificarea procedurii, și nu știu absolut nimic”.

Astfel, coordonatorul politic al Noi Moderati, Saverio Romano, într-un videoclip, revine pentru a vorbi despre ancheta Parchetului din Palermo, care a solicitat arestarea sa. „Mi se pare anormal”, adaugă el, „sunt departe de aceste practici. Nu am absolut nicio idee cum aș fi putut fi implicat într-un mecanism de perturbare, de contracte trucate. Voi reitera încrederea mea în justiție în fața magistratului de instrucție când voi fi chemat să depun mărturie. Toți jurnaliștii mă sună să comentez ceva despre care eu nu știu nimic, dar ei știu. Vom vedea cum se vor dezvolta lucrurile”.

Cele 18 persoane anchetate pentru contracte trucate pentru care Parchetul din Palermo a solicitat arestul la domiciliu sunt: Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Mario Caltagirone, fostul director al spitalului Villa Sofia, Roberto Colletti, fostul guvernator sicilian Totò Cuffaro, Maroco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Carmelo Pace, liderul grupului Democrației Creștine din Adunarea Regională Siciliană, fostă mâna dreaptă a lui Cuffaro, Vito Raso, deputatul Noi Moderati și fostul ministru al Agriculturii, Saverio Romano, Paolo Emilio Russo, Giovanni Giuseppe Tomasino și Alessandro Vetro.