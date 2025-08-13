Armata israeliană a aprobat planul militar pentru recucerirea orașului Gaza

Israelul a confirmat miercuri aprobarea „conceptului central” pentru un nou plan de atac în Fâșia Gaza, „în conformitate cu directivele nivelului politic”. Potrivit comunicatului emis de Forțele de Apărare ale Israelului, șeful Statului Major, general-locotenentul Eyal Zamir, a condus o ședință în care a validat cadrul principal al operațiunii militare ce urmează să fie desfășurată în enclavă.

„În timpul ședinței, au fost trecute în revistă activitățile forțelor de apărare desfășurate până acum, inclusiv atacul început marți în zona Zaytoun”, au precizat oficialii israelieni, citatți de Sky News.

Zayton, cartier din sud-estul orașului Gaza, este cunoscut pentru densitatea populației palestiniene. Zona are o infrastructură fragilă, iar locuitorii se confruntă cu lipsa resurselor esențiale, ceea ce amplifică impactul oricărei acțiuni militare.

Șeful armatei cere instruire suplimentară și o perioadă de respiro înaintea ofensivei

Noul plan prevede pregătirea intensă a trupelor și a forțelor de rezervă, mobilizarea acestora și exerciții de pregătire suplimentară, pentru a garanta o capacitate maximă de intervenție.

„Șeful Statului Major, Eyal Zamir, a subliniat importanța creșterii nivelului de pregătire al trupelor și acordarea unei perioade de respiro înaintea sarcinilor viitoare”, se arată în comunicat.

Săptămâna trecută, Zamir s-a opus categoric planului premierului Netanyahu de a ocupa în totalitate Fâșia Gaza, aprobat vineri, avertizând că o astfel de acțiune riscă să atragă forțele israeliene într-un impas periculos și ar putea compromite șansele de salvare a ostaticilor rămași în enclavă.

Detaliile concrete ale planului nu au fost făcute publice, însă aprobarea sa reprezintă o etapă importantă în strategia militară israeliană pentru Gaza și indică intensificarea operațiunilor în perioada următoare.