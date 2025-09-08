Armata israeliană a interceptat o dronă lansată din Yemen

Potrivit IDF, o dronă a fost lansată de gruparea Houthi din Yemen asupra orașului Eilat din sudul Israelului. Drona respectivă a fost interceptată.

De asemenea, a mai fost menționată o dronă lansată asupra regiunii Negev, însă nu s-a specificat ce s-a întâmplat cu aceasta.

Duminică, aeroportul Ramon din orașul Eilat a fost închis temporar după ce o dronă lansată de rebelii houthi din Yemen a lovit terminalul de sosiri.

Gruparea houthi, susținută de Iran, a lansat în ultimele luni mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Ca ripostă, împotriva atacurilor repetate ale grupării, atât Israelul, cât și Statele Unite au lansat mai multe atacuri asupra zonelor din Yemen controlate de Houthi.